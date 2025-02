Lo scorso settembre, Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere hanno fatto il loro ingresso nella Casa del Grande Fratello come concorrente unico. Le tre amiche hanno sempre dimostrato di essere molto unite, eppure adesso pare che tra le tre ex gieffine ci sia maretta, e un gesto lo confermerebbe.

Sui social, infatti, diversi utenti si sono accorti che Ilaria e Pamela sono spesso insieme, ma Eleonora è assente. A gettare ulteriore benzina sul fuoco un like della Cecere ad un post di Maria Monsè e di sua figlia Perla Maria: “Noi che pensiamo che domani andremo in studio al Grande Fratello e incontreremo le due false delle Non è la Rai, che dopo averle sbugiardate con chirurgo, assicurazioni, messaggi non ci possono più vedere. Ce ne saranno delle belle”.

Ma a cosa è dovuta questa crepa nel rapporto tra le Non è la Rai? Secondo alcune indiscrezioni, Pamela e Ilaria avrebbero voluto più supporto da parte della loro amica che aveva lasciato la Casa dopo l’incontro con il marito.

Crepe tra le Non è la Rai, ecco il presunto motivo

“Grande Fratello, le Non è la Rai sono in freddo dopo la partecipazione al reality show? L’indiscrezione adesso sta circolando un’indiscrezione che le vedrebbe in crisi - si legge su 365 Magazine -. Pare che tra le tre ex gieffine ci sia un po’ di maretta. Le tre ex gieffine sono tornate alla loro vita reale ma pare che non siano più molto unite. In particolare sul web hanno notato che mentre Pamela e Ilaria continuano a frequentarsi facendosi vedere insieme, Eleonora no. C’è chi pensa che alle due non sia piaciuto il fatto che dallo studio la Cecere non le abbia sostenute mentre si trovavano ancora in gioco. C’è pure chi pensa al fatto che Eleonora, condividendo un video della Luzzi che dava della simpatica solo a lei, abbia fatto un torto alle due amiche che non avrebbero apprezzato il gesto”.