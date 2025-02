Il prossimo 7 aprile Ilary Blasi tornerà su Canale 5 con The Couple, uno spin-off del Grande Fratello (che in Spagna si chiama Gran Hermano Duo). Tra i papabili concorrenti del reality ci sono anche alcuni ex gieffini, tra cui Alex Belli, Soleil Sorge e Samantha De Grenet. Gli autori avrebbero anche contattato una coppia particolarmente amata sul web. Stiamo parlando di Nicole Pallado e Gianmarco Zagato, che nell’ultimo episodio del loro podcast hanno rivelato di essere stati contattati per partecipare ad un nuovo reality che debutterà presto in prima serata.

“C’è nell’aria un progetto. Siamo stati contattati dalla tv per fare un nuovo reality che andrà presto in prima serata – ha detto Nicole -. Si partecipa a coppie e ci avrebbero chiamato per partecipare in squadra. Tra l’altro è un reality dove ci sono anche delle prove fisiche. Loro ci hanno chiamato, poi vedremo cosa dire”.

Zagato ha aggiunto che non sanno ancora se accetteranno: “Ce l’hanno chiesto. Un nuovo reality tra l’altro, mai visto. Sì, però non è detto che lo faremo. La chiamata c’è stata”.

The Couple, come funziona il reality show

In The Couple, per diverse settimane coppie e trii di concorrenti famosi dovranno convivere in una Casa cercando di superare le eliminazioni che verranno decretate dal pubblico e di conquistare il premio finale. Alla fine, infatti, ci sarà un solo vincitore.

I partecipanti sono suddivisi in duetti o trio, formati da persone che hanno avuto una relazione sentimentale o che hanno conti in sospeso da risolvere. A differenza del Grande Fratello, il format prevede stanze ed elementi pensati per favorire momenti di coppia. Inoltre, la casa dispone di una stanza dedicata alla risoluzione dei conflitti tra concorrenti e di un’altra in cui possono ricevere visite dall’esterno.

I concorrenti vivono completamente isolati dal mondo esterno, con la possibilità di ricevere assistenza psicologica su richiesta. Il programma dura circa tre mesi. Durante questo periodo, devono occuparsi della pulizia della casa e affrontare prove settimanali proposte dalla produzione per guadagnare il budget necessario alla spesa alimentare. Ogni settimana, inoltre, si tengono delle sfide per determinare i capi della casa, che ottengono privilegi come l’immunità, la possibilità di modificare le nomination o l’accesso a una suite esclusiva. Le nomination avvengono settimanalmente: le coppie o i trii indicano due gruppi che vorrebbero eliminare. I più votati finiscono a rischio eliminazione, ma l’espulsione riguarda sempre il singolo individuo e non l’intero gruppo. Dopo una settimana, il pubblico decreta il concorrente che deve lasciare il gioco. Se una coppia viene separata dall’eliminazione di un membro, il concorrente rimasto deve formare una nuova coppia con un altro partecipante. Questo meccanismo prosegue fino a metà del programma, quando le coppie si sciolgono e la competizione diventa individuale. L’ultimo concorrente rimasto in casa sarà proclamato vincitore e riceverà un premio in denaro.