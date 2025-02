Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 20 febbraio, sono finiti in nomination cinque concorrenti: Chiara Cainelli, Mattia Fumagalli, Shaila Gatta, Iago Garcia e Luca Giglioli. Il pubblico è chiamato a votare il suo preferito per salvarlo dall’eliminazione. Questa sera, l’inquilino con meno preferenze dovrà lasciare definitivamente la Casa.

Stando ai risultati del sondaggio di ForumFree, i tre concorrenti che non rischiano l’eliminazione sono Iago, Shaila e Mattia, mentre i meno votati sono Chiara e Giglio. Sarà dunque uno tra la Cainelli e Giglioli ad essere eliminato? E’ probabile, anche se nelle ultime ore il fandom delle Zelena (che ormai sostiene esclusivamente Zeudi Di Palma) sta votando la fidanzata di Alfonso D’Apice, mentre quello delle Morline (fan di Jessica Morlacchi) sta supportando Giglio. Se queste alleanze dovessero sortire effetti, ad abbandonare la Casa potrebbe essere Mattia.

Grande Fratello, il recap delle Nomination

“Ad effettuare per prima la scelta in modo palese è Stefania, che fa il nome di Giglio. Iago, invece, decide di mandare in Nomination Chiara. Nel salone della Casa, a tentare la sorte è Javier e sceglie di fare il nome di Shaila. Fumagalli, invece, sceglie Chiara.

Maria Teresa decide di mandare al televoto Tommaso. Lorenzo sceglie di nominare Fumagalli, mentre Amanda decide di penalizzare Chiara. – si legge sul sito del Grande Fratello – Federico fa il nome di Shaila. Chiara, invece, sceglie Iago in quanto dice di essersi sentita offesa da alcune sue dichiarazioni e non ha ancora ricevuto delle scuse. Shaila nomina Fumagalli: “È stato ingrato e lo nomino”.

Con le spalle al Led, Tommaso sceglie di mandare al televoto Amanda. “Sarà geloso perché ho fatto pace con Mavi” commenta la donna, ironizzando. Zeudi, invece, fa il nome di Mattia: “Mi dispiace perché ho condiviso delle cose con te” esclama la ragazza, amareggiata. Avendo pescato il piramidale rosso, Jessica si reca in Confessionale e decide di penalizzare Iago. Giglio, invece, fa il nome di Helena: “Mi dispiace che continui a pensare che io abbia paura di Lorenzo” spiega.

Infine, Helena ammette che avrebbe voluto mandare al televoto Maria Teresa: “Non mi è piaciuto quello che hai detto a Zeudi” spiega. Nonostante ciò, però, sceglie di fare il nome di Giglio. Mariavittoria, invece, nel segreto del Confessionale, penalizza Zeudi poiché non comprende il suo atteggiamento”.