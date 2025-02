Michelle Trachtenberg ha interpretato, dal 2008 al 2012, il ruolo di Georgina Sparks in Gossip Girl. Dopo la notizia della sua morte, i suoi vecchi colleghi di set la stanno piangendo sui social.

Chace Crawford, che nella serie interpretava Nate Archibald, ha voluto ricordare Michelle su Instagram: “Michelle era unica nel suo genere. Ricordo quando è arrivata sul set per la prima volta e ha subito conquistato tutti. Era una forza della natura, incredibilmente divertente e magnetica… Ripensare a quegli anni mi fa sorridere. Una perdita terribile. Ti voglio bene”. Ed Westwick, noto per il ruolo di Chuck Bass, ha condiviso una storia con scritto: “Sono profondamente rattristato nell’apprendere della scomparsa di Michelle Trachtenberg. Vi mando le mie preghiere”.

Blake Lively, che in Gossip Girl vestiva i panni di Serena van der Woodsen, ha pubblicato un lunghissimo post su Ig: “Questo è il primo giorno in cui ho incontrato Michelle. Era energia. Sapevi quando entrava in una stanza perché la vibrazione cambiava. Tutto ciò che faceva, lo faceva al massimo. Rideva di cuore alla battuta di qualcuno, affrontava l’autorità a testa alta quando sentiva che qualcosa non andava, si preoccupava profondamente del suo lavoro, era orgogliosa di far parte di questa comunità e di questo settore, anche se a volte doloroso, era fedelmente leale con i suoi amici e coraggiosa per coloro che amava, era grande, audace e distintamente se stessa. E aveva sempre un lucidalabbra dal profumo di caramello, perché non voleva solo brillare davanti alla telecamera, ma le piaceva creare una bella esperienza per chiunque fosse nella sua orbita, anche nei dettagli più sottili come l’odore del suo lucidalabbra, perché si preoccupava dei piccoli piaceri. Era una persona gentile, profondamente buona. Il tempo passa. Si dà per scontato di poter vedere un vecchio amico. Per parafrasare, le vere tragedie della vita sono quelle che ti colpiscono di sorpresa in un tranquillo martedì. Abbraccia chi ami e chi hai amato. Il mondo ha perso una persona profondamente sensibile e buona in Michelle. Che il suo lavoro e il suo grande cuore vengano ricordati da chi ha avuto la fortuna di vivere il suo fuoco”.

Anche i due produttori di Gossip Girl, Josh Schwartz e Stephanie Savage, hanno voluto ricordare Michelle. “Siamo profondamente addolorati per la notizia della scomparsa di Michelle”, hanno dichiarato tramite E! News. “Michelle era incredibilmente divertente, gentile e talentuosa. La sua interpretazione di Georgina Sparks è stata una delle più amate dal pubblico: inizialmente introdotta come antagonista di una stagione, il suo personaggio è diventato così iconico da tornare più volte nel corso dei sei anni dello show. È stato un privilegio lavorare con lei e ci mancherà moltissimo. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia”.