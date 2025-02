Iago Garcia è stato senza dubbio uno dei concorrenti più lucidi dell’attuale edizione del Grande Fratello, nonché uno dei principali oppositori di Lorenzo Spolverato, circostanza che ha scatenato l’ira delle Shailenzo, che si sono alleate con altri fandom con l’obiettivo di farlo eliminare (e ci sono riuscite).

A due giorni dall’uscita dalla Casa, Iago è tornato su X con le definizioni di “idolatria”, “fanatismo” e “ignoranza”, e tanto è bastato per attirare i commenti di coloro che si sono sentiti chiamati in causa. Senza entrare necessariamente nel merito di ciò che ha scritto l’ex gieffino spagnolo, ma basta guardare i nickname di coloro che hanno commentato per farsi un’idea (“Zeudi brillante”, “Shailenzo nel cuore”, ecc…).

I tweet di Iago Garcia

“idolatrìa s. f. . – 1. Adorazione di un idolo o di idoli: popolazioni che vivono nell’i.; cadere nell’i.; combattere l’idolatria. Nella Bibbia, l’adorazione tributata a immagini di false divinità, e anche qualsiasi culto diverso dalla religione rivelata; nel cristianesimo è considerata idolatria anche l’adorazione dei santi e degli angeli, che devono essere venerati, ma non adorati. 2. estens. Amore sviscerato, devozione senza limiti: ha una vera i. per quella donna; o ammirazione sconfinata, fanatica…”

“fanàtico agg. e s. m. (f. -a) (pl. m. -ci). – 1. Di persona mossa da fanatismo religioso, invasata da grande entusiasmo per la propria fede e intollerante d’ogni altra religione: un credente f.; un cristiano, un musulmano fanatico. 2. Per estens., di chi è mosso da passione forte ed esclusiva, da entusiasmo per un’idea, per un partito, o anche semplicemente da simpatia eccessiva verso una determinata persona o da eccessivo zelo nell’esercizio di un’attività: essere f. per la musica, per il ballo, per lo sci; ragazze f. di un attore cinematografico, di un cantante; codino, settario fanatico. Anche di ciò che rivela fanatismo: entusiasmo f.; fede fanatica. A Roma la parola è usata con senso più generico, attribuita a chiunque nelle sue manifestazioni o nelle sue mansioni si mostri eccessivamente zelante, smanioso, o dia comunque prova di esagerazione in tutto ciò che fa, e anche persona boriosa, che ama mettersi in mostra…”

“agg. e s. m. e f. . – 1. a. Che non conosce una determinata materia, che è in tutto o in parte digiuno di un determinato complesso di nozioni: essere i. di chimica, di grammatica, ecc.; in fatto di musica moderna sono completamente ignorante. Ha senso oggettivo e spesso di modestia, se detto di sé stesso; riferito ad altri, è per lo più spreg. o offensivo. b. Che non è venuto a conoscenza di un fatto: era ancora i. dell’accaduto. In questo sign., è meno com. di ignaro. c. Che non sa o sa male ciò che dovrebbe sapere, soprattutto per ciò che riguarda la propria attività o professione: impiegato, maestro, medico ignorante”.