Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono resi protagonisti dell’ennesima litigata. Lui sostiene che la fidanzata sia gelosa di Chiara Cainelli, l’ex velina nega questa ipotesi e dice di sentirsi tradita dalle rivelazioni il modello milanese sta facendo all’interno della Casa del Grande Fratello. “Mi fa passare come gelosa di te. Se tu ci credevi poteva compromettere anche la nostra amicizia. Io sono stata solo gelosa delle attenzioni che lui in passato ha dedicato ai suoi amici in generale e lui sotto le coperte mi diceva di dirlo in puntata, di dire che sono gelosa”, ha detto la ballerina napoletana.

Lorenzo ha provato a fornire la sua versione dei fatti al resto dei coinquilini, ma Chiara e Zeudi Di Palma hanno creduto a Shaila, e ieri sera il gieffino milanese ha iniziato ad agitarsi: “Bene, credete pure a lei. Ah, lei non è gelosa di te Chiara perché è tua amica? All’inizio era amica anche di Helena eppure era gelosissima di lei e me lo diceva. Comunque credetele pure”.

Lorenzo Spolverato fuori controllo, cos'è successo durante la notte

Durante la notte, le telecamere erano puntate su Federico Chimirri che si trovava in giardino, ma ad un certo pinto si sono sentiti dei colpi fortissimi e poi le urla di Spolverato, probabilmente indirizzate alla Gatta: “Ma tu cosa ca**o racconti?! Che cosa racconti? Cosa dici agli altri? Cosa? Caz*ate racconti, per farmi passare male. Tu mi fai passare per quello che si è inventato tutto. Le tue sono cavolate, non è vero nulla. Vai a raccontare queste cose in giro”.

In seguito, i concorrenti si sono riuniti per parlare della sfuriata di Lorenzo, e Mattia Fumagalli ha detto: “Lui ha aperto l’armadio di Shaila e si è messo a strappare tutti i fogli che gli aveva scritto lei. Poi ha preso il quadro verde, l’ha sbattuto a terra davanti l’armadio. Ha anche chiesto se ci fosse un letto libero perché non vuole dormire con Shaila. Lo farà perché vuole il primo blocco. Ha anche buttato i cuscini in piscina. Forse gli daranno addirittura due blocchi in puntata”.