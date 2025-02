Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 24 febbraio, il televoto ha sancito l’accesso alla finale di Jessica Morlacchi che, a sorpresa, ha avuto la meglio su Helena Prestes. Infatti, per quanto l’ex cantante dei Gazosa sia molto amata, l’esito della votazione ha fatto sorgere diversi dubbi, soprattutto in considerazione degli enormi consensi della modella brasiliana. Tutt’ora in molti sostengono che si siano verificate delle irregolarità dovute in particolar modo ai voti provenienti dall’estero che, per regolamento non dovrebbero essere presi in considerazione.

Lo stesso Alfonso Signorini ha rivelato in diretta di essere rimasto sorpreso e perplesso in merito alla vittoria di Jessica Morlacchi che, grazie al televoto, è diventata ufficialmente la seconda finalista. Perplessità emerse anche sul web, dove tantissimi telespettatori continuano a ipotizzare che la cantante sia stata sì votata dai suoi fan, ma soprattutto dai potentissimi fandom Shailenzo e Zelena, che hanno come unico obiettivo quello di ostacolare il cammino di Helena.

Ma entriamo nello specifico. Si tratterebbe di gruppi di fan dal Brasile che, attraverso il metodo VPN e dei Bot, avrebbero fatto convergere un gran numero di voti sulla Morlacchi. Ma perché tanto astio nei confronti della Prestes? Secondo molti, l’accanimento nei confronti della concorrente scaturirebbe dalla sua scelta archiviare la ship saffica con Zeudi Di Palma per dedicarsi alla relazione con Javier Martinez. Una decisione che le Zelena avrebbero mal digerito.

Nelle ultime ore, la stessa Helena si è sfogata in merito all’esito del televoto, rivelando anche alcuni dettagli al riguardo: “A me è stato detto che non contavano i voti dall’estero, poi invece mi hanno detto: ‘Non te lo posso dire’. Conta, non conta, poi non si sa. Non posso dire altro. Cos’ho fatto di sbagliato per non essere finalista? Non so, avrò fatto qualcosa forse. Lo so che non mi dovrebbe importare, ma è una domanda”.