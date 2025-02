Ieri sera si è verificata l’ennesima lite tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato all’interno della Casa del Grande Fratello. Tutto è iniziato quando il modello milanese ha detto alla fidanzata di voler andare a dormire durante il pomeriggio. Inizialmente, l’ex velina voleva raggiungerlo, poi si è intrattenuta in piscina con le amiche Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, suscitando un forte malumore nel fidanzato. Dinanzi alle lamentele di Lorenzo, Shaila si è detta stanca di discutere per ogni cosa, e gli ha voltato le spalle mentre lui parlava. Un gesto che ha mandato su tutte le furie il gieffino milanese, che ha parlato di mancanza di rispetto. I due hanno poi discusso nuovamente in magazzino, e la situazione è ulteriormente degenerata.

Lorenzo ha accusato Shaila di averlo insultato, mentre l’ex velina ha confessato a Chiara e Zeudi di essersi sentita ferita dal fidanzato che avrebbe tirato fuori alcune sue fragilità di cui avevano parlato le coperte. Shaila, in particolare, ha spiegato alla Cainelli di non aver gradito alcune risposte date da Spolverato in confessionale, dove gli hanno fatto domande su di lei e sulla stessa Chiara. La Gatta ha ammesso di essere gelosa e di aver pensato che se lei non ci fosse stata, tra Lorenzo e la Cainelli sarebbe potuto nascere qualcosa.

“Questa è una sciocchezza, ma quello di cui abbiamo parlato sotto il piumone non lo era”, le parole di Shaila, che è parsa stanca del modo di fare di Lorenzo. Dopo cena, la ballerina napoletana ha tentato un riavvicinamento al fidanzato la cui reazione, però, l’ha fatta arrabbiare ulteriormente al punto da farle dire di voler trascorrere le ultime settimane nella Casa lontana da lui.