Alcune recenti affermazioni di Zeudi Di Palma nella Casa del Grande Fratello hanno scatenato un nuovo dibattito sui social. Questa volta a far discutere è stato una vicenda vissuta dall’ex Miss Italia con gli autori. La gieffina napoletana, infatti, ha rivelato a Shaila Gatta che esiste un argomento che, in confessionale, le hanno chiesto di non trattare perché lo hanno definito come “grave”.

Parlando con Shaila, Zeudi le ha rivelato: “In confessionale mi hanno detto di non parlare di quella cosa che ti ha detto Helena perché è grave”. “Quale cosa?”, ha chiesto l’ex velina. La Di Palma, mettendosi la mano davanti alla bocca, ha risposto alla coinquilina, ma a quel punto è intervenuta la regia staccandole il microfono e cambiando inquadratura.

La censura applicata dagli autori ha scatenato le speculazioni da parte del pubblico. In molti credono che l’argomento che gli autori avrebbero chiesto a Zeudi di non citare il fatto che Helena Prestes le abbia detto che non le piacciono le donne. Altri, invece, ritengono che gli autori si riferiscano “al fatto che Helena le ha detto diverse volte che deve andare dallo psicologo”.