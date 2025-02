Nonostante la mazzata scaturita dall’esito del televoto che ha sancito l’approdo alla finale del Grande Fratello di Jessica Morlacchi, Helena Prestes è parsa serena e anche contenta per la cantante. Con il passare delle ore, però, l’iniziale tranquillità ha lasciato spazio ad una comprensibile delusione a ad alcuni dubbi sull’esito della votazione.

Ieri pomeriggio, mentre si trovava in giardino con Mattia Fumagalli, la modella brasiliana ha commentato i possibili voti che sono arrivati dall’estero: “Poi a me è stato detto che non contavano i voti dall’estero, poi invece mi hanno detto ‘non te lo posso dire’. Conta, non conta, poi non si sa. Non posso dire altro”.

I dubbi di Helena si sono poi trasformati in sconforto. La Prestes si è appartata in camera con Javier Martinez e gli ha chiesto: “Cos’ho fatto di sbagliato per non essere finalista? Non so, avrò fatto qualcosa forse. Lo so che non mi dovrebbe importare, ma è una domanda”. Il pallavolista argentino ha cercato di rassicurare la sua fidanzata: “Ma cosa ti importa? Non hai fatto nulla di sbagliato, non ci sono state cose brutte, semplicemente è andata così. Sei stata al televoto con una concorrente molto forte che è Jessica. Al televoto flash è stata più apprezzata dal pubblico, ma non significa che il pubblico non ti vuole”.

A quel punto, Helena ha tirato in ballo Shaila Gatta: “Ma va bene, preferisco Jessica a Shaila. Jessica se lo merita”. Ma Javier le ha fatto presente che l’ex velina arriverà sicuramente in finale: “Ovvio, anche io preferisco Jessica, ma Shaila arriverà lo stesso in finale”.