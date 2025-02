Il risultato del televoto che ha sancito l’approdo in finale di Jessica Morlacchi ha spiazzato buona parte del pubblico generalista (ma non quello che si muove nel torbido mondo di X). Quasi tutti, infatti, erano convinti del fatto che sarebbe stata Helena Prestes a conquistare il pass per l’atto conclusivo del Grande Fratello. L’alleanza tra fandom (quella tra Shailenzo e Zelena, che si sono coalizzati per mettere i bastoni tra le ruote alla modella brasiliana) ha però regalato il biglietto per la finale alla Morlacchi, circostanza che ha sollevato un polverone. Al riguardo è intervenuta anche la sorella di Helena, Mariana, che a 361 Lounge ha detto la sua in merito al televoto vinto da Jessica.

Mariana Prestes: "Televoto? Credevo vincesse Helena"

Ospite di Cecilia Capriotti e di Grazia Sambruna, Mariana Prestes ha spiegato che secondo lei sua sorella potrebbe aver sbagliato a dire qualcosa, ma solo perché è molto stanca, visto che è chiusa nella casa del Grande Fratello da oltre cinque mesi (fatta ovviamente eccezione per la settimana successiva alla sua eliminazione).

“Purtroppo ha perso al televoto. Se me l’aspettavo? Devo dire di no. Non pensavo, volevo così tanto vederla come prima finalista di questa edizione. Se lei ha sbagliato qualcosa? Il fatto è che lei è molto stanca e forse qualcosa non è piaciuto al pubblico. Lei ha sbagliato a dire qualcosa, ma sono cose che capitano quando sei stanca”.

La scorsa settimana, Helena ha raccontato che sua sorella ha avuto una storia con una donna: “Lei ha avuto un bambino da questo ragazzo, ma poi si sono lasciati e lei si è messa con una ragazza. Mia mamma non l’ha accettata e l’ha cacciata di casa e io l’ho sempre supportata”.

Mariana ha detto di non essere affatto infastidita dal racconto della sorella: “Se mi è dispiaciuto che abbia detto quelle cose su di me? No, mi ha fatto piacere. Perché ho visto tanta verità e amore nei miei confronti. Lei ha sentito e vissuto il mio dolore. Non mi ha dato fastidio, quella è la mia storia e non mi vergogno”.