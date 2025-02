Nel corso dell’ultima puntata di Pulp Podcast, format che conduce insieme a Mr Marra, Fedez ha ospitato due ragazzi affetti dalla Sindrome di Down: Maria e Simone. Quest’ultimo, grande fan del Grande Fratello e di Helena Prestes, ha offerto al rapper lo spunto per parlare del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Parlando di Simone, Fedez ha spiegato: “Lui segue molto il Grande Fratello, mi ha spiegato tutta una situazione pazzesca che sta succedendo in questo momento al GF. Mi ha parlato di questa concorrente che si chiama Helena Prestes”. "È una bella donna, buona, simpatica, avrà un carattere titubante, ma è sempre stata umile, sa ascoltare e sa perdonare”, ha ribattuto il ragazzo. Fedez ha poi aggiunto: “Quindi sei proprio fan di Helena, mi ha fatto vedere che ha la password del suo lavoro con il nome di lei”.

Simone ha continuato a parlare di Helena Prestes e di quanto la apprezzi sia sul piano umano che su quello estetico: “È anche il mio sfondo del computer, infatti quando passa la mamma mi fa delle domande, gli rispondo che se sta zitta è meglio”. "Ma perché, che domande ti fa la mamma?”, insiste Fedez. Simone spiega che sua madre odia il Grande Fratello “in modo pesante”. Secondo il rapper, questo dipende dall'inclinazione personale alle polemiche: “È una cosa che o ti piace o non ti piace”. “Tu lo segui il GF?”, chiede a Maria, l'altra ospite. “No, non mi piace sentire polemiche e critiche”. Fedez ha risposto: "Brava, siamo disposti bene nel tavolo, tu non ami le polemiche e le critiche, come Mr Marra, e poi ci siamo noi a cui invece piace anche quella cosa lì”.