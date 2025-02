L’inaspettata eliminazione di Iago Garcia dal Grande Fratello ha spiazzato i telespettatori, ma per qualcuno all’interno della Casa non era così “inaspettata”. La scorsa settimana, infatti, Lorenzo Spolverato aveva fatto una rivelazione che ora suona quasi profetica. Molti giurano di averlo sentito predire l’uscita dell’attore spagnolo, nonostante in quel momento nulla lasciasse presagire un simile epilogo. E c’è già chi grida al complotto.

Lo scorso 17 febbraio è scoppiato un putiferio a causa di una frase che Lorenzo Spolverato avrebbe detto a Luca Giglioli in merito a Iago Garcia. Appena uscito dal confessionale, sembra che il modello milanese abbia riferito un’anticipazione del programma, rivelando che l’attore spagnolo, che si trovava in nomination, sarebbe stato il prossimo eliminato dal reality show condotto da Alfonso Signorini.

Sul web non si trova il video, ma la conferma arriva dai numerosi telespettatori che hanno riportato l’episodio. Stando alle ricostruzioni, uscendo dal confessionale Lorenzo avrebbe detto a Giglio che sarebbe uscito Iago: “Esce Iago, sto solo aspettando il bigliettino…”. In quella puntata del GF, però, ad essere eliminato è stato Alfonso D’Apice, e non Iago. In seguito, un’altra frase pronunciata da Spolverato durante una pausa pubblicitaria non è passata inosservata: “Spero che tu esca stasera. Ricordati le due settimane che ti ho dato…”.

Le due settimane non hanno fatto in tempo a passare, e Iago è stato eliminato. A questo punto la domanda è lecita: come faceva Lorenzo a saperlo?