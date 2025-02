La ventiquattresima edizione di Amici si avvia verso lo sprint finale, e in queste settimane gli allievi stanno sostenendo gli esami per ottenere le maglie d’oro. Grazie a Lorella Cuccarini, adesso conosciamo anche quando dovrebbe partire il serale del talent show di Maria De Filippi. Nei giorni scorsi, la prof di canto ha infatti scritto: “Meno tre alla fine del pomeridiano”, e ciò significa che si dovrebbe iniziare tra il 15 e il 22 marzo. Intanto, nelle ultime ore sta circolando una voce sulla possibile nuova giuria.

Due settimane fa il sito di scommesse Sisal ha fatto sapere che alla corte di Maria De Filippi potrebbero arrivare altri giurati: “A sorpresa tra i nomi più caldi per questo serale spiccano quelli di Amadeus e Ilary Blasi. In molti si domandano il perché di questo possibile cambio. La decisione di cambiare completamente potrebbe essere semplicemente motivata dalla volontà di rinnovare il format e di offrire al pubblico un’esperienza sempre più coinvolgente. Con l’arrivo di questi giudici si potrebbero creare anche nuove dinamiche e nuove prospettive nella valutazione degli allievi”.

Il settimanale Nuovo Tv ha confermato Amadeus, ma non Ilary Blasi. Secondo la rivista diretta da Riccardo Signoretti, ad Amici arriveranno Christian De Sica, Eleonora Abbagnato e Amadeus: “Dietro le quinte di Amici, Maria De Filippi vuole una nuova giuria di star e parte il totonomi. Rivoluzione in atto per la fase serale del programma di Canale Cinque”.