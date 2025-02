Nella Casa del Grande Fratello è ormai evidente una spaccatura. Da un lato c’è lo schieramento capitanato da Shaila Gatta, dall’altro quello da Helena Prestes. La rivalità tra l’ex velina e la modella brasiliana va avanti sin dalle prime battute di questa edizione del reality show, quando a farle scontrare c’erano questioni di gelosia legate a Lorenzo Spolverato. Adesso, però, le ragioni delle tensioni si sono spostate su altri fattori. Durante un momento di confronto tra Shaila, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, quest’ultima si è lasciata andare ad un’affermazione decisamente discutibile su Helena.

Che alcuni concorrenti dovessero moderare i toni nei confronti di Helena Prestes era già stato spiegato da Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata del GF, quando il conduttore aveva bacchettato Shaila Gatta per essersi riferita alla modella brasiliana come una “seven eight”, numero che nella smorfia napoletana equivale a una donna di “facili costumi”. In una conversazione recente tra la ballerina partenopea, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, le tre si sono lasciate andare ad alcune riflessioni sulla Prestes, contestandole il fatto di essersi auto-assegnata l'appellativo di “regina”.

Chiara Cainelli, la frese choc su Helena Prestes

“Se lo fosse davvero, lascerebbe agli altri la scelta di chiamarla così”, ha detto Shaila. A farle eco è stata poi Zeudi: "Ma, al di là di chi gli abbia dato questo appellativo, le regine quando sbagliano lo ammettono, fanno mea culpa”. A quel punto, però, è intervenuta Chiara, che si è lasciata scappare un commento decisamente discutibile: “Solitamente le regine vengono impiccate”. Davanti alla reazione delle coinquiline, che le hanno fatto notare di aver decisamente esagerato con quella espressione, la Cainelli ha provato a ritrattare: “Intendevo dire che nella storia, solitamente, venivano ghigliottinate, come è successo a Maria Stuart”.