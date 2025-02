Yulia Bruschi non era in studio durante l’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 24 febbraio. Investita da un’ondata di gossip che la vedrebbero nuovamente tra le braccia dell’ex compagno Simone Costa, lo stesso che l’ha denunciata, ha spiegato il motivo della sua assenza.

“A tutto c'è un limite. Stasera non sarò in puntata non per voler mio, ma per una questione di rotazione degli ex concorrenti. Riguardo gli ultimi avvenimenti, tutto ciò è frutto di una vendetta personale, completamente architettata. Alla luce di una non accettazione della fine di una relazione. Si insinua e si mette in dubbio e a repentaglio il mio rapporto con Giglio, io sono sicura della mia scelta. E mai è stata messa in dubbio”.

Poi ha aggiunto: “Non voglio più che si insinui un presunto tradimento. Perché non c'è mai stato e mai ci sarà. Non c'è nessun ritorno. Non c'è nemmeno più una minima possibilità di rapporto civile". Yulia ha anche ribadito la sua volontà di non essere “associata alla figura di questa persona”, facendo riferimento al suo ex.

Yulia Bruschi, parlando del suo rapporto con Simone Costa, ha precisato il motivo per il quale lo ha incontrato in queste settimane fuori dalla Casa: “Ho voluto appianare la situazione processuale in corso, ma il mio comportamento è stato completamente travisato. Il mio intento era in buona fede, non ho mai dato modo e maniera di poter far pensare che ci fosse altro. Ho peccato di ingenuità nel credere che questa persona fosse sulla mia lunghezza d'onda e nel mentre mi utilizzava e mi ‘vendeva’. Quanto male. Mi sono fidata di chi diceva di volere il mio bene. Tutte le cose che ha fatto dimostrano il contrario e confermano che mi sono fidata della persona sbagliata. Oggi voglio concentrarmi nella mia relazione, nel mio lavoro e nel mio futuro”.

Vista l’assenza di Yulia nell’ultima puntata, ovviamente la questione relativa al presunto riavvicinamento con l’ex compagno (con tanto di foto pubblicate dal settimanale Chi) non è stata affrontata. Tuttavia, stando a quanto rivelato da Deianira Marzano, Giglio sarebbe stato informato privatamente dagli autori, e non avrebbe reagito bene. “Gli hanno accennato qualcosa in privato e lui si è fatto venire le mosse a terra. Per evitare che lasciasse il gioco proprio sul finale, hanno deciso di lasciare la questione in sospeso”, ha scritto l’esperta di gossip.