Arrivano ulteriori conferme circa il presunto flirt in corso tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini, ex di Elisabetta Gregoraci.

Alcune settimane fa, l’influencer campana era uscita parzialmente allo scoperto annunciando di fatto l’inizio di una nuova frequentazione. L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, infatti, aveva pubblicato una foto nella quale si vedeva la sua mano stringere quella di un uomo del quale, però, l’identità era sconosciuta. Stando a quanto rivelato da Deianira Marzano, "Antonella si dichiara single, anche se sta frequentando una persona. Tra i due c'è molto interesse reciproco, si stanno conoscendo. Lui non fa parte del mondo dello spettacolo, ma pare sia un imprenditore".

Alcuni giorni fa, però, sembra essere stata svelata l'identità della persona che la Fiordelisi starebbe frequentando. Si tratta di Giulio Fratini, ex di Elisabetta Gregoraci, anche lei con un passato nella Casa più spiata d'Italia. Come riportato da IsaeChia, Antonella, infatti, ha pubblicato e poi rimosso una foto insieme all'uomo. Gli utenti, però, hanno fatto in tempo a salvare lo screen prima che l'influencer campana lo eliminasse.

Adesso, come ulteriore conferma della frequentazione in corso tra Antonella e Fratini, sono arrivate due mosse social dell’ex vippona, che non solo ha smesso di seguire su Instagram la Gregoraci, ma ha iniziato a seguire Giulio. Anche Deianira Marzano ha confermato la frequentazione tra i due: “Come vi avevo anticipato, Antonella Fiordelisi sta frequentando un imprenditore e tra loro c’è molto interesse. La storia sembra andare a gonfie vele, tanto che è arrivato anche un segnale piuttosto evidente: si sono seguiti sui social. Bellissima coppia!”.

Chi è Giulio Fratini

Giulio Fratini, 34 anni, è considerato dalla rivista Forbes come uno dei giovani imprenditori italiani di maggior successo. Figlio di Sandro Fratini, ha ereditato in giovanissima età la ricca impresa di famiglia, l’azienda di abbigliamento Rifle fondata dal nonno. In molti lo ricorderanno anche per le sue relazioni con Raffaella Fico, ex di Mario Balotelli e del Grande Fratello (in entrambe le versioni) e Roberta Morise, professoressa de L’Eredità di Carlo Conti.