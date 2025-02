Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere quanto affermato da Helena Prestes su Zeudi Di Palma al Grande Fratello. La modella brasiliana, infatti, ha accusato l’ex Miss Italia di non essere realmente attratta dalle donne. Ieri pomeriggio, c’è stato un nuovo faccia a faccia tra le due concorrenti, e com’era ampiamente prevedibile sono volati stracci.

“Io ho detto che a lei non piacciono le donne, dice che è sensibile e invece non lo è, non ha mai difeso i miei diritti. Lei non ha mai protetto la mia sensibilità, il mio amore per Javier… Non è stata matura da capire che le cose finiscono, e non hai dato valore alla donna che sono io. A te non frega nulla delle donne, oppure competi con le donne. Io non ti sopporto perché sei bugiarda”.

In sintesi, Helena sostiene che non avrebbe mai voluto mettere in dubbio l’orientamento sessuale di Zeudi, e che piuttosto voleva evidenziare come, nonostante dice di sostenere le donne, la Di Palma fa di tutto per ferire lei.

Non si è fatta attendere la replica di Zeudi: “A me non servi tu per far conoscere la mia luce, la mia luce esce anche senza di te. Con me hai chiuso totalmente, ma avevo già chiuso da un bel po’. Io le donne invece le tratto benissimo, le porto su un vassoio d’argento. Io ho sempre difeso le donne e continuo a farlo, se non difendo te è perché mi hai fatto del male. Tu sei stata bugiarda con me e con i tuoi sentimenti, non sei mai stata neppure amica”.