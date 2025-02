Sono ormai diversi anni che i fandom tossici dettano legge e governano il televoto del Grande Fratello. Qualche esempio? Soleil Sorge che uscì sconfitta al televoto contro Davide Silvestri, Nikita Pelizon che trionfò al GF Vip 7 avendo la meglio sulla strafavorita Oriana Marzoli, Perla Vatiero che riuscì a battere Beatrice Luzzi. L’unione dei fandom indirizza (anzi, pilota) da diverse edizioni le votazioni, talvolta anche grazie a bot e voti dall’estero con VPN. L’ultimo caso in ordine di tempo riguarda il televoto per decretare la seconda finalista: Jessica Morlacchi ha conquistato il pass per la finale del GF ai danni di Helena Prestes grazie all’alleanza tra due potentissimi fandom, Shailenzo e Zelena, che si sono coalizzati per mettere i bastoni tra le ruote alla modella brasiliana. Ed è probabile che gli stessi fandom indirizzeranno anche le votazioni di questa sera. Basta dare rapida occhiata a X per scoprire che stanno votando in massa Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma e Maria Teresa Ruta con l’obiettivo di eliminare Amanda Lecciso, che quasi sicuramente dovrà abbandonare la Casa.

Davide Maggio ha lanciato una proposta per risolvere il problema e riportare equilibrio al reality: eliminare il televoto gratuito tramite sito o app e lasciare solo quello a pagamento Ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, il giornalista ha detto: “C’è un problema ed è evidente. Se parlo dei fandom tossici? Sì proprio quelli. Quelli totalmente, io infatti lancerei un appello al Grande Fratello, sarebbe giusto che ritornasse il televoto a pagamento. Io che ho sempre sostenuto il televoto gratuito, adesso però è diventata una cosa ingovernabile, ingestibile, per quello che vedo, chiaramente. A parte che certi fan sono malati proprio, hanno dei problemi seri, per cui si devono dare una calmata, metterei a questo punto il televoto a pagamento, così almeno si unisce l’utile al dilettevole”.