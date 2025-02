L’ennesima lite scoppiata tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta al Grande Fratello ha preso una piega decisamente brutta, perché dalle accuse reciproche che si sono scambiati ieri pomeriggio, nella notte il modello milanese si è reso protagonista di una sfuriata durante la quale ha perso – di nuovo – il controllo. Spolverato ha iniziato ad urlare, a dare pugni agli armadi e a lanciare oggetti. Sfogandosi con le amiche, l’ex velina ha raccontato che il fidanzato le avrebbe anche “strappato tutto nell’armadio” (si dice abbia fatto in mille pezzi alcune lettere che lei gli ha scritto). Shaila ha poi minacciato di abbandonare la Casa.

Lo sfogo di Shaila Gatta

“Voi non avete visto la scenata che ha fatto Lorenzo. Ha preso, ha aperto il mio armadio, ha strappato tutte le cose dentro, ha preso le cose e le ha buttate su un altro letto. No, non vengo a dormire nel tuo letto Chiara, io sto nel mio letto, se ne andrà lui. […] In puntata piglio Alfonso e gli dico ‘fammi uscire adesso’. Perché adesso basta, non sono il gioco di nessuno. Voi non mi conoscete, in diretta prendo e abbandono. Su queste cose io sono matta. Perché ora va bene tutto, è un gioco, è lavoro, ma il mio lavoro non mi può devastare. Sta facendo una cosa molto infantile, ha messo in difficoltà due donne, perché siamo in due ad essere in difficoltà e in imbarazzo. Ma quello in imbarazzo deve essere lui.

Lui sta dando soddisfazione a tutti. Ripete sempre ‘dobbiamo tutelare la coppia’ e oggi lui cos’ha fatto? Fa scenate incredibili e plateali. A me non sta piacendo proprio più lui, non voglio questo e non me lo merito. Bastava parlarne e che mi chiedesse scusa. A me questo ragazzo mi sta distruggendo. Devo salvarmi prima che sia troppo tardi per me. Non ne vale più la pena. Io non posso fare più nulla, si deve rendere conto lui dei problemi che ha. Ma questo con chi può stare? Con un robot, una ragazzina gestibile o una sottona. Guardate che lui è fuori controllo, è fuso, fuori controllo davvero”.