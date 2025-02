La frequentazione tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato procede a gonfie vele. Dopo lunghi mesi di tira e molla, tra la modella brasiliana e il pallavolista argentino è scoccata la scintilla, a breve dovranno affrontare la prova più importante, ovvero quella di viversi la loro relazione fuori dalla Casa del Grande Fratello e lontano dalle telecamere. A “sponsorizzare” questa unione è stata anche Maria Monsè, che ha rivelato che alcuni mesi fa Helena le ha raccontato di vedere Javier come padre dei suoi figli.

“Amici, io e Perla siamo molto felici che la relazione tra Helena e Javier sia finalmente decollata”, ha scritto la Monsè su Instagram. Poi ha aggiunto: “Per la stima e l’affetto che nutriamo nei confronti di Helena, vogliamo rilevarvi ciò che mi aveva detto su Javier, per togliere ogni tipo di dubbio (visto che Shaila come sempre aveva messo in cattiva luce questo suo sentimento così puro). Helena mi aveva confidato che per Javier provava un sentimento così forte da vedere in lui il padre dei suoi figli, il suo sogno più grande è quello di avere una bella famiglia”.

Tuttavia, nelle ultime ore è arrivata a Deianira Marzano che potrebbe guastare l’idillio tra Helena e Javier. “Deia, la sera successiva in cui Helena è uscita dalla Casa, è stata in un locale e si è baciata con un mio amico, un modello che lavora per Dsquared. Lui non vuole esporsi, me l'ha detto in questi giorni durante le sfilate”.