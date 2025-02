Francesca Sorrentino ha rotto il silenzio dopo la fine della sua esperienza a Uomini e Donne, al termine della quale ha deciso di lasciare – in modo rocambolesco – il dating show con Gianluca Costantino con il quale, però, la storia è naufragata ancor prima di iniziare.

“Quando ho fatto la scelta non è stata una scelta in cui ero sentimentalmente presa. Non è stata una scelta di cuore, credo non ci sia bisogno che lo dicono terzi, credo sia stato un po’ scontato, perché comunque al di là delle dinamiche sono arrivata a fare una scelta in cui una persona mi piaceva più dell’altra sicuramente […] Gianluca comunque l’ho visto quattro volte. Addirittura noi non ci eravamo mai baciati, ci siamo baciato il giorno della scelta. Una volta usciti dal programma io gli ho detto di volerlo conoscere nella tranquillità, rispettando i tempi, senza magari forzarci di mostrarci troppo fidanzati anche tra di noi. Abbiamo passato due giorni insieme, ma non ci siamo mai trovati. Io non mi sono trovata e lui di conseguenza neanche. E quindi è stato opportuno interrompere questa conoscenza. Non è stato preso in giro nessuno, sfiderei chiunque a fidanzarsi dopo quattro volte che ha visto una persona.

Non è scattata, ma detto questo siamo in rapporti serenissimi. Io gli voglio bene, lui lo sa. Non è successo niente di quello che ho letto sui social. Speravo che le cose andassero diversamente perché anche io mi auguravo di innamorarmi, di fare una scelta con i petali, che scoppiasse l’amore. Non è successo purtroppo. Credo che evidentemente le cose non dovessero andare. Non era quello il mio momento.

Aspettiamo, e nel caso in cui dovesse arrivare sono qui che l’accolgo a braccia aperte. Nel mentre me ne sto da sola, anche se comunque mi piacerebbe innamorarmi, mi piacerebbe trovare una persona […] Questo è il mio racconto, questa è la mia verità. Poi se qualcuno vuole replicare raccontando un’altra versione dei fatti, sono qui”.