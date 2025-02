Come da previsioni e in netta contrapposizione ai risultati dei sondaggi, Amanda Lecciso è stata eliminata dal Grande Fratello nel corso della 35esima puntata stagionale del reality show.

La sorella di Loredana è rimasta “reclusa” nella Casa per ben 161 giorni, riuscendo con il tempo a farsi apprezzare dal pubblico (generalista). Amanda è finita in nomination un gran numero di volte, ma era sempre riuscita ad uscirne indenne. L’esito del televoto di ieri, però, ha sancito la fine della sua avventura al GF: Maria Teresa Ruta (indiziata principale all’eliminazione) ha infatti ottenuto il 16,5% delle preferenze, ed ha avuto meglio sulla Lecciso, ferma al 9%. Del resto, nelle ultime settimane sono stati i fandom e le alleanze trasversali tra essi a decretare le eliminazioni. Su X, infatti, gli Shailenzo e le Zelena hanno ammesso di essersi coalizzati per votare Chiara, Zeudi e Maria Teresa, con l’obiettivo di “liberarsi” di Amanda. Missione compiuta!

L’eliminazione della Lecciso ha scatenato nuovamente l’indignazione del pubblico generalista, che ha puntato per l’ennesima volta il dito contro il televoto, già al centro di numerose polemiche tra bot e voti dal Brasile che avevano contribuito al sabotaggio di Helena Prestes, regalando il pass per la finale a Jessica Morlacchi.

“Amanda sei amata da tutti e nessuno ti voleva fuori, è colpa dei bot”, ha commentato un utente. E ancora: “Amanda è uscita non per il pubblico ma per fandom tossici. Ripetiamo insieme”; “Amanda io to ho sempre votato, tu sei il mio Grande Fratello! Mi dispiace che i fandom tossici vincono sempre”; “Sempre più convinta che l’anno prossimo devono mettere i voti solo a pagamento così finisce ‘sta storia de ‘sti fandom”.