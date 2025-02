Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, giovedì 27 febbraio, Alfonso Signorini ha mostrato le immagini esclusive della sfuriata di cui si è reso protagonista Lorenzo Spolverato la notte precedente dopo la lite con Shaila Gatta. Il conduttore ha bacchettato nuovamente il modello milanese, dicendogli che se fosse stato per lui l’avrebbe già squalificato: “Il fatto che tu sia finalista non significa tu sia esente dal tenere un comportamento educato e civile, perché il pubblico ti ha portato in finale ma il Grande Fratello ti può anche squalificare. Se fosse per me, ti avrei squalificato”.

Lorenzo Spolverato, la lite con Shaila e lo sbrocco notturno

"Voi non avete visto la scenata che ha fatto Lorenzo – ha raccontato Shaila a Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma -. Ha preso, ha aperto il mio armadio, ha strappato tutte le cose dentro, ha preso le cose e le ha buttate su un altro letto”. La Gatta si è poi detta stufa di queste sceneggiate del fidanzato e ha minacciato di ritirarsi: “Adesso basta, non sono il gioco di nessuno. Voi non mi conoscete, in diretta prendo e abbandono. Su queste cose io sono matta. Perché ora va bene tutto, è un gioco, è lavoro, ma il mio lavoro non mi può devastare. Sta facendo una cosa molto infantile. Fa scenate incredibili e plateali. A me non sta piacendo proprio più lui, non voglio questo e non me lo merito. Bastava parlarne e che mi chiedesse scusa. A me questo ragazzo mi sta distruggendo. Devo salvarmi prima che sia troppo tardi per me. Non ne vale più la pena. Io non posso fare più nulla, si deve rendere conto lui dei problemi che ha (…) È fuori controllo, è fuso, fuori controllo davvero".