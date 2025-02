Durante la 35esima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, giovedì 27 febbraio, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno deciso di mettere un punto (definitivo?) alla loro burrascosa storia d’amore. Durante la notte, al termine della diretta, il modello milanese è scoppiato in lacrime, e ha ammesso di sentire già la mancanza dell’ex velina.

“Ho pensato un po’ a questi cinque mesi e a come è iniziato tutto, alla Spagna. Quando ci penso… Voglio portarmi solo il positivo. Quando ci penso, so che non posso averti e adesso mi manchi. Cosa posso fare oltre a commuovermi un po’ a pensare a tutto quello che c’è stato”, ha detto Lorenzo, che rivolgendosi a Shaila ha aggiunto: “Tu sei arrivata nel momento giusto al posto giusto. Sei veramente la cosa più bella di questa esperienza. Lo sei e lo sarai fino alla fine, perché arriverai fino alla fine”.

La rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

“Non stiamo insieme”, ha chiarito Shaila Gatta ad Alfonso Signorini. Il conduttore ha sottolineato come il loro non sia un rapporto totalmente sano. “È iniziato tutto con questa passione enorme. Dal mio lato c'è un mettersi sempre al secondo posto”, ha aggiunto l’ex velina. Per Signorini, poi, Shaila è troppo propensa a giustificare e accettare sempre i comportamenti di Spolverato. Per Lorenzo, invece, c'è mancanza di comprensione da parte della sua dolce metà. Tra i motivi della crisi, ci sarebbe la gelosia della Gatta nei confronti di Chiara Cainelli, inaccettabile per Lorenzo.

Spolverato ha chiarito che il motivo per cui il rapporto con Shaila è terminato non ha a che vedere con la sua gelosia nei confronti di Chiara: “È finita perché non mi sono messo in discussione. Non sono mai stato chiaro nei miei comportamenti. Alcune parole che Shaila ha detto mi sono rimaste dentro, anche se l'ho perdonata”. Shaila ha chiarito: “Sono successe così tante cose che ci hanno portato a non parlarci più. Io scherzo sulle clip dove vuole essere protagonista”. Signorini mette Shaila di fronte a una scelta: andare in mistery da Lorenzo per concedergli un'altra possibilità, oppure tornare in salone dagli altri. “Ma io ho già scelto, per quanto io lo ami, e l'amore non passa, ho bisogno di ritagliarmi momenti per stare lontana”, ha risposto l’ex velina prima recarsi in salotto dagli altri inquilini.