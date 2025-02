In una recente intervista al portale AffariItaliani, Matteo Diamante ha confessato che dopo aver partecipato a Ex on the beach, a L'Isola dei Famosi e come ospite all settima edizione del Grande Fratello Vip, il noto creator ha svelato che è stato contattato da una produzione estera per partecipare ad un programma locale.

“Sono un campione di reality! Devo dire la verità che c’è un grande interesse nel fare Pechino Express. Ho avuto delle chiamate anche per partecipare a dei reality all’estero. Però mi sto cimentando nella conduzione, è quello che voglio fare e che faccio tuttora nei miei canali social. […] Tra i miei prossimi impegni del 2025, c’è una partecipazione a un reality. Diciamo che ci siamo quasi… Non voglio dire niente, perché poi porta sfortuna, parlare troppo presto (sorride, ndr). E sicuramente stiamo finendo di attuare un progetto grosso per quanto riguarda YouTube, molto-molto-molto divertente”.

Matteo Diamante parla del suo rapporto con i reality

“Nei reality che ho fatto è venuta fuori la parte più vera di me. Io, purtroppo o per fortuna, sono un ragazzo che non ha mai avuto filtri, quindi quando devo dire una cosa la dico. E non ho paura magari di offendere una persona, perché dico sempre quello che penso, in maniera giusta e corretta in base a chi ho davanti. E il fatto di aver fatto tanti reality mi ha anche insegnato a saper dire le cose in maniera anche in maniera ‘televisiva’. Anzi creare quella dinamica in più che forse alle persone a casa piace vedere”.