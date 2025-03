Non sembrano esserci più dubbi: Antonella Fiordelisi sta frequentando Giulio Fratini, ex di Elisabetta Gregoraci. Dopo i rumor e gli indizi social delle ultime settimane, l’influencer campana è uscita – anche se non ufficialmente – allo scoperto, pubblicando uno scatto nel quale stringe la mano dell’imprenditore mentre si trovano allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze ad assistere alla gara di campionato di ieri, venerdì 28 febbraio, tra Fiorentina e Lecce. A confermare la nuova relazione dell’ex gieffina è stata anche Deianira Marzano: “Bellissima coppia. Antonella e Giulio”.

Chi è Giulio Fratini

Giulio Fratini, 34 anni, è considerato dalla rivista Forbes come uno dei giovani imprenditori italiani di maggior successo. Figlio di Sandro Fratini, ha ereditato in giovanissima età la ricca impresa di famiglia, l’azienda di abbigliamento Rifle fondata dal nonno. Dopo la laurea al Politecnico di Milano e un Master al Kings College di Londra, Fratini è diventato il CEO della Holding Belvedere Angelico. Attualmente lavora in diversi settori, che spaziano tra hotel di lusso, abbigliamento e bioenergia. In molti lo ricorderanno anche per le sue relazioni con Raffaella Fico, ex di Mario Balotelli e del Grande Fratello (in entrambe le versioni) e Roberta Morise, professoressa de L’Eredità di Carlo Conti.

Antonella Fiordelisi è una delle influencer più amate del nostro Paese (può contare su una folta schiera di seguaci). La sua popolarità è cresciuta esponenzialmente grazie alla sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip, durante la quale è stata una delle protagoniste assolute anche grazie alla passionale quanto tormentata storia d’amore con Edoardo Donnamaria.

La rottura con Edoardo Donnamaria

Tuttavia, la relazione tra l’ex schermitrice e lo speaker radiofonico romano è però giunta al capolinea – non senza polemiche - nel giugno 2023, a distanza di circa due mesi dalla conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Lo scorso febbraio, durante una sua ospitata nel podcast di Luke Marani, imprenditore digitale molto seguito sui social, l’ex vippona ha spiegato le ragioni della rottura con Edoardo: “E’ finita perché in certe occasioni non ha voluto lottare, non mi ha messa al primo posto. Devo dire che è stata sicuramente la storia più importante della mia vita. Sicuramente ricorderò per sempre, però purtroppo non ha avuto un bel lieto fine. Si poteva evitare determinate situazioni. Anche io mi sono resa conto di aver sbagliato in molte occasioni, e lui non ha saputo mettermi al primo posto come ho fatto io”.

Le storie con Guglielmo Vicario e Mariano De Matteis

Dopo la fine della storia con Donnamaria, Antonella ha avuto prima una breve frequentazione con il portiere del Tottenham e della Nazionale Italiana, Guglielmo Vicario e, in seguito con l’imprenditore Mariano De Matteis.