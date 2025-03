Sarah Toscano, reduce dall’esperienza alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La cantante si è detta soddisfatta per i risultati del suo brano Amarcord, e ha anche parlato del gossip su Matteo Berrettini e Fedez. L’ex allieva di Amici ha ribadito la sua ammirazione nei confronti del tennista, ma ha anche sottolineato che tra loro non c’è nulla. La Toffanin le ha poi chiesto cosa c’è di vero sul presunto flirt con Fedez (ne ha parlato Fabrizio Corona), e Sarah ha smentito.

Sarah Toscano parla dei gossip su Berrettini e Fedez

“Come sono cambiata dal periodo di Amici? Ho più consapevolezza di me stessa e mi conosco meglio, conosco i miei limiti, ho capito in cosa posso migliorare. Sanremo l’ho vissuta come una festa. Devo dire che è stata un’esperienza molto bella e sono felice. Il diciassettesimo posto? Sono orgogliosa e fiera di com’è andata e quindi va bene. Il nuovo tatuaggio 17 però non è per la posizione al Festival, ma perché è un numero che mi piace e che molti invece associano alla sfortuna.

Se ho tempo per giocare a tennis? Poco. Il mio idolo è Berrettini? Sì. Che cosa posso dirgli? Wow complimenti! Voci di corridoio mi dicono che ascolta Amarcord… scherzo. Lo stimo tantissimo, anche a livello sportivo. Le voci su un mio flirt con Fedez? Il gossip ogni tanto va un po’ oltre, ma fa parte del gioco, quando sei un personaggio sai che il tuo nome potrebbe finire al centro di questi gossip. Ma quando sono commenti finti non è bello. Queste sono cose mai successe. Però va bene così so bene che fa parte del gioco. Io sono single e sto aspettando la persona giusta. Non ho un ragazzo adesso”.