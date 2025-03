Alta tensione tra Javier Martinez e Helena Prestes dopo quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello. Durante la diretta, infatti, sono state mostrate le immagini della lite tra Shaila Gatta e la modella brasiliana, avvenuta durante la gita fuori porta. Helena si era avvicinata all’ex velina per complimentarsi con lei per essersi fatta valere allontanandosi da Lorenzo Spolverato. Tuttavia, la ballerina napoletana ha percepito che la coinquilina volesse arrivar a parlare male del modello milanese, e il confronto tra le due si è ben presto trasformato in un’accesissima discussione. Javier ha palesato la sua delusione per quanto accaduto durante la gita: “Non mi piace che lei spenda tempo per persone che non lo meritano”, ha detto il pallavolista argentino riferendosi alla fidanzata, la quale ha ammesso che avrebbe voluto un intervento da parte sua. Al termine della puntata, la Prestes ha palesato tutta la sua frustrazione.

“Abbiamo ricordato quello che è successo al golf club e mi ha ferito molto, non sai quanto… Il fatto che io ho detto 'andiamocene' e tu non sei venuto - ha detto Helena -. Poi devo vedere un Confessionale di Chiara…E io sono stata d’accordo con quello che lei ha detto, sinceramente. Lei si aspettava che tu ti alzassi, e a me è piaciuto quello che ha detto, per farti capire quanto per me è importante”.

A quel punto Javier, visibilmente infastidito, è sbottato: “Facciamo una cosa: non stiamo insieme e non dormiamo insieme finché tu non riesci a superare questo giorno…Perché ogni volta mi rinfacci le cose…Cosa pretendi che io faccia? La prossima volta litighiamo per un’altra cosa e tu mi rinfaccerai questa cosa. Tu sei una persona che non ce la fa a superare quella cosa lì, che si infogna…”. “Sei tu che hai detto che devi fare il cagnolino da tartufo con me e io ho dovuto ascoltare questa cosa”, ha replicato Helena. Martinez ha proseguito: “Io ho solo detto che se vuoi un cagnolino da tartufo devi trovarti un’altra persona, ma è stato un esempio dopo un discorso di cinque minuti quindi non ti aggrappare a questa cosa perché non è rappresentativa di niente. Basta! Ti ha dato fastidio quella cosa? Ti ho detto che non succederà più, non ti lascerò mai più sola se mi dici “andiamo”. Ma quello era un momento particolare, che si ripeteva per l’ennesima volta con gli stessi discorsi. A quel punto mi sono detto ‘non le sto dietro così lo capisce’. Se alla prossima puntata mostrano di nuovo quelle immagini tu farai di nuovo l’offesa […] Torniamo sempre sulle stesse cose, non volevo avvicinarmi a te perché era l’unico modo per farti capire".

“E’ stata Stefania a dirti di avvicinarti e tu hai detto che non volevi farlo però l’hai fatto perché te lo aveva detto Stefania. Io vorrei che tu faccia le cose perché lo vuoi. Io ci sto lavorando, per me…”, ha concluso Helena.