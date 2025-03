Il Grande Fratello si avvia al rush finale. Nella puntata andata in onda ieri, lunedì 3 marzo, c’è stata una doppia eliminazione: Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli hanno dovuto abbandonare la Casa, e Alfonso Signorini ha ufficializzato dal data della finale.

L’atto conclusivo del reality show è previsto per lunedì 31 marzo. Manca dunque pochissimo all’ultima puntata del GF, durante la quale conosceremo il nome del vincitore di questa edizione che ha fatto registrare un considerevole calo in termini di ascolti. Al netto dello strapotere dei fandom, che di volta in volta, con alleanze trasversali, bot e VPN decidono il destino dei concorrenti al televoto, le dinamiche che si sono sviluppate nella Casa non hanno mai catturato veramente l'interesse del pubblico generalista.

Sono due i concorrenti ad aver già raggiunto la finale: Lorenzo Spolverato, una delle figure più controverse di questa edizione, e Jessica Morlacchi, che si era ritirata di sua spontanea volontà dopo non aver accettato il provvedimento disciplinare che le era stato comminato dopo la lite del bollitore con Helena Prestes, e che è rientrata nella Casa grazie al ripescaggio. In gioco ci sono ancora dodici inquilini:

Lorenzo Spolverato;

Jessica Morlacchi;

Chiara Cainelli;

Federico Chimirri;

Helena Prestes;

Javier Martinez;

Giglio;

Mariavittoria Minghetti;

Shaila Gatta;

Stefania Orlando;

Tommaso Franchi;

Zeudi Di Palma.

Stefania Orlando, Chiara Cainelli, Federico Chimirri e Mariavittoria Minghetti sono in nomination. Un concorrente dovrà abbandonare la Casa nel corso della prossima puntata che andrà in onda giovedì 6 marzo.