Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la 36esima puntata stagionale del Grande Fratello, durante la quale è stato dedicato ampio spazio alla lite tra Helena Prestes e Shaila Gatta avvenuta durante la gita fuori porta. In quell’occasione, la modella brasiliana si è avvicinata all’ex velina per farle un complimento e, dopo un breve confronto, ha espresso nuovamente un parere negativo su Lorenzo Spolverato. A quel punto, Shaila si è detta in disaccordo con Helena, e da lì è nata l’ennesima discussione. In studio, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi hanno espresso il loro parere al riguardo, ma le parole dell’ex concorrente sulla Prestes hanno prima scatenato la reazione di Alfonso Signorini, e poi hanno innescato una vera e propria rivolta sui social.

Buonamici e Luzzi attaccano Helena Prestes

Nel momento in cui il conduttore ha chiesto alle opinioniste un parere in merito al comportamento di Helena, entrambe si sono espresse a sfavore della modella brasiliana. "C’è differenza tra avere carattere e essere un’attaccabrighe. Se riflettessi un tantino di più, prima di partire con quella miccia corta che hai, forse eviteresti questo continuo sottofondo di liti che caratterizza la vostra casa", ha detto la Buonamici. A rincarare ancora di più la dose ci ha pensato Beatrice: “Tu volevi parlare male di Lorenzo, nel momento in cui hai capito che lei non sarebbe caduta in quella discussione allora è diventata falsa, ha fatto un teatrino e, invece di argomentare con Shaila, ti sei alzata e te ne sei andata. Tu hai tre reazioni: o te ne vai, o dici parolacce o ti metti a piangere”.

A quel punto, Signorini ha preso le difese di Helena: "Helena fa molto di più, non si limita a questo. Cerca di essere obiettiva, altrimenti sembra che frigna, litiga e se ne va. Non è vero. Shaila ha provocato come Helena. Dici che in lei non c’è stata un’evoluzione. Altri concorrenti invece ti sembrano evoluti?".

La rivolta social contro Beatrice Luzzi

.Le parole pronunciate da Beatrice Luzzi contro Helena Prestes hanno scatenato una rivolta sui social. I sostenitori della modella brasiliana si sono espressi in maniera piuttosto negativa sull’opinionista. “Ma quanto è piena di sé, non lascia parlare nemmeno Signorini, che fiasco averla presa come opinionista”, ha commentato un utente. E ancora: “Beatrice ce l’ha proprio con Helena. Ormai è appurato. Non ce la fa a dire una parola buona, è più forte di lei", "Chi abbaia sei tu cara Beatrice, da troppo tempo! E ancora continui con la tua cattiveria contro Helena! Adesso la offendi anche per come parla italiano? Guarda, rimpiango Sonia Bruganelli… e non sarò l‘unica!”; “Mi sto ancora domandando cosa ci ho visto di bello in Beatrice Luzzi l’anno scorso”.