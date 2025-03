L’attesa sta per terminare. Martedì 25 e giovedì 27 marzo, sbarca in prima serata su Canale 5 la nuova serie Il Turco, con protagonista Can Yaman. Dal 21 marzo, invece, sarà disponibile un’anteprima di dieci minuti su Mediaset Infinity. La serie con protagonista il divo turco, secondo il portale IMBD, rappresenta una delle uscite più attese del 2025.

La serie tv Il Turco è composta da sei puntate da 45 minuti. È ambientata nel passato e si preannuncia ricca di azione, intrighi e colpi di scena. Al centro della storia c’è Balaban, interpretato da Can Yaman. Il suo personaggio è un soldato appartenente all’esercito dei giannizzeri, corpo d’élite al servizio dell’Impero Ottomano, noto per la sua disciplina e le sue abilità strategiche.

Dopo la storica sconfitta ottomana nella battaglia di Vienna del 1683, Balaban viene catturato dalle forze nemiche e imprigionato. Tuttavia, grazie al suo ingegno e alla sua determinazione, riesce a fuggire dalla prigionia. Da quel momento inizia un’avventura che lo vedrà trasformarsi in un rifugiato e, successivamente, in un leader carismatico. Balaban organizza una rivolta, diventando il simbolo di una lotta per la libertà che gli attribuirà un nuovo nome: Il Turco.

La serie è basata sul romanzo omonimo scritto da Orhan Yeniaras, un’opera che mescola storia, azione e suspense, e che promette di regalare ai telespettatori momenti di grande intensità emotiva.