Giacomo Giorgio, attore noto per ave recitato in numerose serie tv di successo, tra cui Mare Fuori e Doc – Nelle tue mani, ha sempre mantenuto il massimo riserbo circa la sua vita privata. Lo scorso anno si è a lungo ipotizzato di un flirt con l’attrice Beatrice Vendramin: i due si sarebbero conosciuti sul set della fiction Noi siamo leggenda, ma in virtù del gossip, era stata lei stessa a smentire: “Siamo grandissimi amici. Siamo stati molto vicini durante la serie, perché è la persona con cui ho girato di più. È stata la persona che più mi ha dato una mano, perché è stata un’esperienza pesante”.

Alcuni mesi dopo, Giacomo aveva confermato a Cosmopolitan di essere single: “In questo momento non c’è una persona specifica perché mi sento molto fragile: mezzo napoletano e mezzo milanese, con il cuore e la passione della mia città ma la corazza esterna cinica e fredda del nord, perché qui a dieci anni è dove sono diventato uomo. Per questo ho paura e mi proteggo con una sfera privata composta da pochissime persone”.

Ma i pettegolezzi sull’attore non si fermano, ed è notizia delle ultime settimane di un presunto flirt con la modella Victoria Stella Doritou, ex fidanzata di Irama. L’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Chi che avrebbe pizzicato i due insieme durante una cena. Tuttavia, nelle ultime ore una segnalazione arrivata a Very Inutil People potrebbe aprire nuovi scenari. Giacomo Giorgio, infatti, sarebbe stato avvistato in atteggiamenti molto intimi con Desierée Popper, ex volto di Uomini e Donne: “Sabato sera al Volt di Milano, Giacomo Giorgio che limonava Desirèe Popper (mi veniva troppo da ridere: Ciro) e la moglie del comandante, ride ndr). Comunque lei bellissima!”.