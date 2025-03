Nel corso dell’ultima puntata di Stasera C’è Cattelan, Tony Effe è stato ospite di Alessandro Cattelan. Il trapper romano ha parlato della sua relazione con Giulia De Lellis: “Lei è molto impegnativa, io sono abituato a non rendere conto a nessuno, nemmeno con mia mamma. Tipo buongiorno e buonasera. La storia con lei è una cosa nuova per me, non che prima non mi impegnassi, però… Siccome lei ci mette il 100%, cerco di metterci il 100% anche io”.

Poi, Tony Effe ha parlato anche di Brunori Sas, confermando la dichiarazione del cantautore, che aveva rivelato che il “collega” lo aveva scambiato per Beppe Vessicchio: “Mica lo conoscevo, ho poi ho scoperto che riempie pure i palazzetti, eh”.

Brunori Sas, le parole su Tony Effe

“Io e Tony ci siamo incontrati alle prove e dopo ho parlato con lui una mezzoretta di pugilato. Lui dopo è salito in camera e ha detto al suo manager ‘oh comunque è simpatico il direttore d’orchestra’. Io penso che mi abbia preso per Beppe Vessicchio”.