Nella giornata di lunedì, all’esterno della clinica dove si è spenta Eleonora Giorgi, i suoi figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli hanno parlato per pochi istanti con i giornalisti presenti, annunciando la data dei funerali e chiedendo un giorno di privacy per elaborare il lutto. Ieri pomeriggio, il marito di Clizia Incorvaia ha parlato ai microfoni de La Vita in Diretta, e ha manifestato tutto il suo dolore.

Paolo Ciavarro, le sue parole a La Vita in Diretta

“Questo dolore vivrà in me per molto tempo, e il vuoto che ha lasciato sarà incolmabile. Però anche la gioia e la bellezza di quest’ultimo anno me le porterò dentro al cuore per sempre. Perché pur essendo terribili, questi due anni sono stati anche belli per molti motivi.

Perché io e mio fratello abbiamo rimesso nostra madre al centro delle nostre vite. Abbiamo dato valore al tempo, senza sapere quanto ne avremmo avuto, e ce lo siamo goduti. Noi non sapevamo per quanto tempo avremmo ancora avuto nostra madre con noi e abbiamo imparato a dare valore a ogni istante. Non abbiamo perso un minuto: siamo stati insieme, ci siamo uniti nella sofferenza, perché chiaramente non è stato facile. Però lei è stata brava, è stata incredibile, perché è stata lei a dare la forza a me e a mio fratello per starle accanto, con il modo in cui ha affrontato la malattia, con la sua positività, con il suo atteggiamento.

Mia mamma non c’è più, però non sono solo, succede a tutti, è la vita, bisogna accettarla. Però il pensiero che mio figlio non avrà la nonna nella sua vita mi fa molto male. – ha concluso Paolo nel suo straziante discorso su rai Uno – Se non ci fosse stato Gabriele, mamma non avrebbe lottato così. Andrea, mio fratello, lo sa bene, ci scherziamo sempre. Però è stata anche una grande nonna in questi tre anni di vita di mio figlio, e proprio per questo sarà ancora più dura”.