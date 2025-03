Durante la gita fuori porta organizzata dal Grande Fratello, Helena Prestes ha litigato con Shaila Gatta, e in seguito è stata attaccata da Lorenzo Spolverato. Per l’intera durata della discussione della sua fidanzata, Javier Martinez è rimasto in silenzio, e per questo motivo è stato criticato da alcuni suoi coinquilini, che avrebbero invece voluto vederlo schierarsi dalla parte della modella brasiliana. Anche la sorella di Helena, Mariana Prestes, non ha gradito l’atteggiamento del pallavolista argentino.

Ospite a 361 Lounge, Mariana ha spiegato cosa non l’ha convinta del comportamento di Javier: “Se mi piacerebbe vedere Javier prendere posizione per difendere mia sorella? Sì certo, ma purtroppo lui non prende quasi mai posizione. A me piacerebbe vederlo difendere un po’ Helena, ma così come fanno quasi tutti i fidanzati. Javier deve imparare a fidarsi di lei. Soprattutto in quell’occasione avrei voluto vederlo più vicino a Helena. Se è vero che Helena vuole ancora Lorenzo come dice Shaila? No, Shaila ha questa gelosia. Poi io sono stanca di questo tema di Helena e Lorenzo. Lei ha già detto tante volte che non le interessa Lorenzo. Ma poi è passato molto tempo da quando loro due flirtavano”.

Simona Tagli, invece, è stata decisamente più dura di Mariana: “Lui è il primo nemico di Helena. Quando c’è da difenderla prende le distanze, se ne va e la lascia da sola a doversi difendere. Javier è proprio il caso di dire ‘fuori dal letto nessuna pietà’. In camera è tutto carino e fuori non le perdona nulla”.