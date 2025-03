Nei giorni scorsi, Mariavittoria Minghetti ha rivelato che Lorenzo Spolverato avrebbe marciato sul presunto flirt con Chiara Cainelli e sulla conseguente gelosia di Shaila Gatta con l’obiettivo di creare dinamiche al Grande Fratello.

Questa notte, il modello milanese e i suoi “sodali” hanno chiesto un confronto con la dottoressa romana, la quale ha confermato di nutrire dei dubbi. A quel punto, Lorenzo è sbottato: “Sei una grandissima falsa, doppia faccia e non mi fido. Te l’ho già detto? Te lo ridico, sei una falsona”. Mariavittoria non ha indietreggiato ed è passata al contrattacco: “E tu sei un grande giocatore che ha usato situazioni per fare le clip. Tu hai cavalcando un’onda, quella di Chiara e delle insinuazioni che hanno fatto su di voi. E la dinamica con Lele come la doveva creare Shaila? Dimmelo! Tu hai detto ‘perché non crei una dinamica con Lele?’. A quanto pare hai chiesto a Shaila di creare un qualcosa con Lele, ma lei non ha voluto”.

Spolverato ha iniziato a balbettare e poi ha replicato: “E quando l’ho detto? Non so. Stai lanciando delle cose adesso, puoi farlo. Ma chi te l’ha detto? Adesso me lo dici! Se tu tiri fuori una cosa devi dire chi te l’ha detto. Stai cercando di mettermi in difficoltà. Non ci riesci, non c’è mai riuscito nessuno. State tentando di mettermi in cattiva luce”. La Minghetti si è giustificata: “Tu mi dici che sono una falsa e che tu invece non credi nulla di falso… allora io ti dico cosa volevi far creare a Shaila e Lele”.

Shaila è prontamente intervenuta per difendere il fidanzato: “Ma cosa dici? Così metti in difficoltà anche me! Ma chi l’ha mai considerato Lele?! Io non ho mai fatto o detto nulla su di lui. Lollo non mi ha mai chiesto di fare nulla con Lele e tu non sei mia amica se mi metti in difficoltà”.