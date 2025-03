Ogni aereo che vola sopra la Casa del Grande Fratello ha un costo che varia dai 1.200 ai 1.400 euro, e può contenere un numero massimo di caratteri. I fan organizzano raccolte fondi sui gruppi e poi fanno recapitare messaggi “volanti” di supporto al concorrente di turno. Tuttavia, qualcuno ha fatto il furbetto e l’account ufficiale di Tommaso Franchi ha denunciato che un uomo sarebbe sparito con un bottino di 5.200 euro raccolti per quattro aerei che avevano come destinatario l’idraulico senese.

Tommaso Franchi, uomo sparisce con i soldi degli aerei

Lo staff di Tommaso ha fatto sapere di aver contattato le forze dell’ordine: “Con estremo dispiacere dobbiamo comunicarvi una situazione spiacevole riguardante gli aerei per Tommaso che ci è stata comunicata dalle Admin dei profili Fans di Tommaso Franchi. Siamo venuti a sapere che il signor *******, Admim del profilo sotto riportato, l’uomo si è reso responsabile per la raccolta fondi per 4 aerei per Tommaso Franchi per un ammontare di euro 5.200, ed è scomparso con tutti i fondi raccolti. Le Admin si sono già attivate con avvocati, carabinieri, PayPal e PostePay. Ad oggi siamo ad informarvi che il risarcimento può avvenire solo su base individuale e volontaria. Per chi ha contribuito vi invitiamo a contattare la Admin di Tommaso Franchi Official, a disposizione per fornirvi tutte le informazioni necessarie su come procedere. Ovviamente invitiamo tutti a segnalare il profilo e smettere di seguirlo. Ci dispiace profondamente per quanto accaduto e al di fuori del nostro controllo. Sarà nostra premura assistervi dove possibile”.

Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere. Nel 2023, infatti, durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, una donna si sarebbe dileguata dopo aver intascato la cifra di 12.000 euro per dieci aerei destinati agli Oriele, l’allora coppia formata da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.