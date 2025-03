Nella puntata di Striscia la Notizia andata in onda lunedì 3 marzo, è stato mostrato un video riassuntivo di tutte le vicende controverse accadute durante l’attuale edizione del Grande Fratello.

“L’edizione di quest’anno del Grande Fratello sta per calare il sipario, ma le polemiche non mollano la presa. Il reality, tra squalifiche a tempo determinato, ripescaggi miracolosi e gaffe ‘da manuale’, si è trasformato in una telenovela degna di una sceneggiatura scritta a caso. Ripercorriamo alcune delle ‘perle’ di questa stagione indimenticabile.

Tra i momenti di alta televisione, spicca il lancio del bollitore di Helena Prestes contro Jessica Morlacchi, un gesto che ha fatto impallidire anche i migliori lanciatori di giavellotto – si legge sul sito di Striscia la Notizia -. Un episodio che ha scatenato diverse polemiche sui social, ma che sembra esser passato quasi in sordina.

Non sazie del caos già in atto, Helena e Ilaria Galassi (delle “Non è la Rai”) hanno poi deciso di regalare al pubblico una scena da film d’azione, con tanto di calci e tensioni fisiche. Un litigio così acceso che persino gli autori hanno dovuto controllare se, per caso, si fossero iscritti a Fight Club invece che a un reality.

E poi c’è il leggendario caos televoto, dove il concetto di “eliminazione definitiva” è più flessibile di un elastico. Jessica Morlacchi, dopo aver lasciato volontariamente la casa, è stata risucchiata nuovamente nel gioco, dimostrando che nel Grande Fratello tutto è possibile, tranne prendere una decisione chiara.

Ma il colpo di scena più esilarante è arrivato con Alfonso Signorini e il suo numero di magia: annuncia Javier come finalista, salvo poi, qualche minuto dopo, eseguire un rapido dietrofront e proclamare Lorenzo, il vero eletto. Una svista che ha fatto sorgere più di un dubbio sulla regolarità del televoto, ma che ha regalato al pubblico un momento di puro cabaret.

Insomma, un’edizione che ha lasciato i telespettatori con tante domande e pochissime risposte, ma almeno con una certezza: il caos, nel Grande Fratello, è l’unico vero protagonista”.