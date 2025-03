Dopo le tensioni delle ultime ore (poi chiarite) dovute alla non reazione alla lite tra la fidanzata e Shaila Gatta, Javier Martinez sembra essersi sbilanciato circa la sua relazione con Helena Prestes. Durante alcuni momenti trascorsi in sauna, il pallavolista argentino e la modella brasiliana hanno condiviso un momento dolce e privato, durante il quale lui sembra essersi lasciato andare ad una confessione che non è passata inosservata.

Sebbene le telecamere non abbiano mostrato direttamente la scena, molti fan della coppia, i cosiddetti Helevier, sostengono di aver Javier sussurrare qualcosa di molto significativo a Helena. Sembra infatti essersi sentito un “Te amo” sussurrato da Martinez nei confronti della Prestes. O almeno, questo è ciò che ipotizzano i telespettatori. “Un sussurrato ‘Ti amo’ in una sauna infuocata e appassionata”, ha commentato un utente. E ancora: “C’è un ‘Te amo’ di lui o mi sbaglio?”; “Ebbene sì, sussurrato, ma si sente chiaramente”.

Insomma, a quanto pare Javier avrebbe pronunciato le fatidiche parole ad Helena. E’ probabile che Alfonso Signorini approfondirà la questione nel corso della puntata del Grande Fratello che andrà in onda domani, giovedì 6 marzo.