Biagio D’Anelli ha sganciato una nuova bomba che riguarderebbe uno dei concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello. L’esperto di gossip, nonché ex gieffino, ha infatti rivelato di aver intervistato una nota showgirl per il settimanale Nuovo TV (che uscirà in edicola a partire da giovedì 6 marzo), la quale afferma di aver avuto un flirt con un concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. D’Anelli non fa il nome né della showgirl e conduttrice né del gieffino in questione, ma fornisce un indizio che sembrerebbe non lasciare spazio a dubbi: “E’ facilissimo, lo capirete subito, è uno dei primi finalisti del Grande Fratello”. Dunque, si tratta di Lorenzo Spolverato che, insieme a Jessica Morlacchi, ha già guadagnato il pass per la finale del GF, prevista per lunedì 31 marzo.

“Domani in tutte le edicole di Italia ci sarà sul settimanale Nuovo la mia intervista esclusiva fatta ad una famosissima showgirl - annuncia D'Anelli -. Attrice, conduttrice, produttrice, che mi ha rivelato che in passato c’è stata una tenera liaison, lui è andato anche a casa sua, con un concorrente del Grande Fratello. Ebbene signori miei vi do un piccolo indizio, è facilissimo, lo capirete subito, è uno dei primi finalisti del Grande Fratello”.

Dunque, dopo Saro Mattia Taranto, il fantomatico “guru della moda”, in merito al quale, però, Lorenzo Spolverato ha smentito categoricamente di averlo baciato, adesso ci sarebbe una donna famosa che avrebbe avuto un flirt con il modello milanese. L’intervista di Biagio D’Anelli uscirà proprio nel giorno di una nuova puntata del Grande Fratello, ed è ipotizzabile che Alfonso Signorini colga la palla al balzo per approfondire il gossip.