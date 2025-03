La passionale quanto burrascosa storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, sbocciata tra le mura della Casa del Grande Fratello, continua a far discutere. Dopo la rottura maturata nel corso della penultima puntata, l’ex velina e il modello milanese continuano a scontrarsi, e nella giornata di ieri lei ha espresso tutta la sua delusione, ammettendo di aver modificato il suo modo di essere a causa di questa relazione.

“In famiglia, nelle amicizie, nell’amore, nel lavoro, ho sempre sentito il peso di essere troppo diversa o troppo fuori dalle righe o troppo per un uomo”, ha spiegato Shaila. A quel punto, Lorenzo si è domandato se, almeno lui, l’avesse conosciuta per quella che è realmente. “Si, mi hai conosciuto, all’inizio. Fino a quando ci siamo fidanzati. Dopo ho modificato delle cose per paura di perderti e mi sono persa io alla fine”, ha risposto l’ex velina.

La Gatta ha anche ammesso di aver limitato le sue amicizie maschili all’interno della Casa per timore d’infastidirlo, citando come esempio il suo ex flirt Javier Martinez. Dopo la fine della loro frequentazione, era convinta che Lorenzo avrebbe potuto arrabbiarsi nel vederla parlare con lui, e per questo ha spesso preferito evitarlo. Al riguardo, Lorenzo ha espresso il suo punto di vista: “Dipende da cosa mi dicevi di quella persona. Se mi parlavi male di lui e poi ci vai a parlare, allora sì quello mi potrebbe far smattare. Perché io l’incoerenza la odio. Ma perché ci tengo ai valori e penso che la persona debba essere vera con me”.