Ex gieffini pronti a sbarcare in Honduras? Stando agli ultimi rumor, infatti, nel cast de L’Isola dei Famosi (che prenderà il via dopo la finale del Grande Fratello, prevista per lunedì 31 marzo), potrebbero esserci una coppia di ex concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ma procediamo con ordine.

Nonostante manchi ancora l’ufficialità, al timone della nuova edizione de L’Isola dei Famosi dovrebbe esserci Veronica Gentili, forte del successo de Le Iene. Gli interrogativi, invece, riguardano soprattutto il cast. Gli ultimi nomi emersi in ordine di tempo sono quelli di Camila Giorgi, Marialuisa Jacobelli e Letizia Paternoster ma, stando a quanto rivelato da Deianira Marzano, in ballo ci sarebbe anche un'ex coppia: "Una coppia di ex fidanzati ed ex concorrenti del GF è stata fortemente voluta all’Isola dei Famosi perché la possibilità di un ritorno di fiamma potrebbe far salire gli ascolti”, scrive l’esperta di gossip, che poi ha aggiunto: “Partono già con il piede giusto… Immagino il loro ex fandom”.

Ma quale sarà l’ex coppia in questione. Al momento, indizi concreti non ce ne sono, ma le ipotesi più accreditate parlano di Perla Vatiero e Mirko Brunetti, protagonisti assoluti della passata edizione del Grande Fratello. Dopo la rottura maturata nell’estate del 2023 a Temptation Island, tra l’influencer campana e l’imprenditore rietino c’è stato un ritorno di fiamma proprio nella Casa più spiata d’Italia. Tuttavia, la loro relazione è giunta nuovamente al capolinea lo scorso agosto.