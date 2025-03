Un famoso ex vippone ha intenzione di scendere nello studio di Uomini e Donne per corteggiare Tina Cipollari.

Stiamo parlando di Giucas Casella, che in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo TV ha lanciato un appello a Maria De Filippi, chiedendole di poter partecipare al dating show per cercare di conquistare la tronista, storica opinionista del programma in onda su Canale 5.

“Maria, fammi venire in studio. Sono pronto a corteggiare la vamp con la certezza che, se mi vedesse, mollerebbe il trono per stare con me”.

Giucas ha immaginato la scena in cui entrambi, lui e Tina, lasciano lo studio di Uomini e Donne, sotto una pioggia di petali di rosa. Nonostante i pretendenti della Cipollari, che hanno mostrato la loro “forza” economica con regali lussuosi e appariscenti, Casella crede che per Tina l’aspetto fondamentale in una relazione sia la passione, non la ricchezza.

La relazione tra Giucas Casella e Tina Cipollari, secondo quanto raccontato dal prestigiatore, risale a circa 20 anni fa. Lui ha rivelato che tra i due ci sarebbe stato un flirt, con tanto di vacanze romantiche insieme, prima in Sicilia e poi alle Maldive, dove hanno vissuto un’intensa storia d’amore: “Siamo anche stati in vacanza a Cefalù. Poi siamo stati insieme alle Maldive e ricordo una scena bellissima in cui usciva dall’acqua”.

Tuttavia, Tina Cipollari ha sempre mantenuto una posizione ambigua sulla vicenda, affermando di essere solo stata amica di Giucas e di non confermare né smentire i dettagli raccontati da Casella.