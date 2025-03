Chiara Ferragni e Fedez non sono più una coppia ormai da oltre un anno, e da allora sembra che i Ferragnez non siano riusciti a mantenere un rapporto pacifico. Nel corso di questi mesi, infatti, l’imprenditrice digitale e il rapper si sono lanciati accuse reciproche e frecciatine, e sono finiti continuamente al centro del gossip.

Nelle ultime settimane, Fabrizio Corona ha pubblicato un estratto della telefonata con Fedez, nella quale il rapper apostrofa l’ex moglie con un epiteto poco carino. Ma questo non è l’unico pettegolezzo che vede protagonisti gli ormai ex Ferragnez. Se Chiara Ferragni sembra aver ritrovato la serenità al fianco di Giovanni Tronchetti Provera, Fedez viene paparazzato in compagnia di diverse donne, tra cui anche Taylor Mega. L’imprenditrice digitale ha più volte sottolineato di voler restare fuori dalle vicende relative ai flirt dell’ex marito e di voler proteggere i suoi bambini dagli assalti mediatici.

Ed in questo contesto si collega una videochiamata che la Ferragni avrebbe fatto a Fedez nelle scorse ore. La pagina Very Inutil People, infatti, ha pubblicato tra le sue Instagram stories una segnalazione secondo cui Chiara, che si trovava all’interno di un bar di Parigi, avrebbe avuto una conversazione con l’ex marito della durata di oltre trenta minuti, in cui i toni sarebbero stati anche piuttosto seccati.

“Ferragni al BeefBar di Parigi ieri. Ha fatto 30 minuti buoni di videochiamata con Fedez. Toni molto seccati in cui faceva riferimento a quanto successo nell’ultimo mese”.