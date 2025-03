Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello, durante la quale uno tra Federico Chimirri, Stefania Orlando, Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti dovrà abbandonare la Casa. Nessuno di loro, infatti, è in possesso del bonus per rientrare.

Stando al risultato del sondaggio di ForumFree, Stefania Orlando e Chiara Cainelli sono le concorrenti più votate, mentre a rischio ci sono Federico Chimirri e Mariavittoria Minghetti. Tuttavia, considerando che la dottoressa romana può contare sul supporto del fandom di coppia con Tommaso Franchi, è ipotizzabile che sarà l’ex volto di MasterChef Italia ad uscire dalla porta rossa. Intanto, Lorenzo Spolverato ha lanciato un appello ai suoi fan: “Voglio fuori Stefania. Stefania deve volare! Poi dopo Mariavittoria”.

Grande Fratello, il recap delle Nomination

Comincia Giglio che, dal segreto del Confessionale, dice di voler nominare Stefania, della quale non condivide alcuni atteggiamenti supponenti. Mariavittoria, palesemente, indica Chiara per vendicare l’uscita di Mattia. Chiara non crede alla motivazione, immagina che la verità sia un’altra. Secondo lei, la dottoressa è solamente gelosa di Tommaso.

Anche Zeudi è mossa dalla vendetta e, per difendere la sua amica Chiara, nomina Mariavittoria. Continuano le stilettate e le divisioni: anche Federico va in soccorso della dottoressa e dà il suo voto a Chiara.

Dispiaciuta per l’eliminazione di Mattia, Jessica vota Chimirri, che ha mandato l’ex inquilino al telefoto flash. Per i continui giudizi, a sua detta superficiali, Shaila sceglie di dare la sua preferenza a Stefania.

Javier nomina Chiara che non fa altro che metterlo in cattiva luce. La ragazza ne approfitta per dire una battuta fatta dal pallavolista in precedenza. Il giovane avrebbe detto che non vede l’ora che lei e Alfonso si lascino. Dopo aver dato la propria versione, Javier dice cosa pensa per davvero: è certo che la ragazza lo mollerà appena ne avrà la possibilità. Il napoletano, dallo studio, si dichiara deluso di sentire pronunciare quelle parole.

A causa di un’antipatia reciproca, Stefania indica Giglio mentre Chiara vira su Mariavittoria per la sua mancanza di trasparenza. Dal Confessionale, Helena nomina Shaila, sua storica nemica e, dopo di lei, Lorenzo indica Stefania.

Conclude il giro Tommaso che, a ritmo di musica, nomina l’anello debole, l’ultimo arrivato, cioè lo chef”.