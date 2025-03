Alcuni giorni fa, molti giornali e siti si sono occupati di un video diventato virale sul web con protagonisti Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. L’ex velina e il modello milanese continuano ad affermare di non stare più insieme, ma durante la gita fuori porta si sono tenuti per mano, e durante la serata di Carnevale si sono lasciati andare ad alcune effusioni particolarmente coinvolgenti nella Casa del Grande Fratello.

Nel video che circola sui social, si vede Shaila che infila la mano sotto la camicia del suo (ex?) fidanzato e lo massaggia. I più maligni hanno avanzato ipotesi particolari, altri invece hanno parlato di un massaggio stuzzicante sulla pancia di Lorenzo. Al riguardo, nella puntata andata in onda il 3 marzo, Alfonso Signorini ha detto: “E ci sono anche altre immagini, ma che non mando nemmeno in onda”.

Ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, Caterina Collovati ha detto di non aver gradito lo “spettacolo” offerto dagli Shailenzo: “Ma scusate, vogliamo parlare di quello che hanno fatto Shaila e Lorenzo? Citiamo un po’ la scena di questi due, parlo di una cosa che addirittura la produzione si è astenuta dal mostrare in diretta. Questi due sono impazziti totalmente. Che cosa hanno fatto? Effusioni nel salone, ma cose molto volgari, spinte, veramente un qualche cosa di grave, molto grave”.