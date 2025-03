Durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello, Yulia Bruschi ha scelto di seguire il suo cuore: ha chiuso la relazione con il suo allora compagno Simone Costa e ha deciso di intraprendere una frequentazione con Luca Giglioli. Tuttavia, la modella di origini cubane, in accordo con gli autori, ha deciso di ritirarsi dal reality show per una denuncia penale a suo carico partita proprio dall’ex compagno, che l’ha accusata di averlo aggredito e di avergli sfregiato il volto. In una recente intervista al settimanale Nuovo TV, Costa ha rivelato: “Lei è tornata a dormire con me”. Le dichiarazioni dell’imprenditore sono state però smentite da Yulia durante una puntata del GF.

Ieri pomeriggio, Simone Costa è stato ospite di 361 Lounge e ha fatto nuove rivelazioni sul suo rapporto con Yulia Bruschi. L’uomo ha ridimensionato quanto detto al magazine diretto da Riccardo Signoretti. Yulia, infatti, non avrebbe dormito con lui ma “da lui”. Poi ha aggiunto che l’ex gieffina gli avrebbe regalato un braccialetto con i cuoricini e una sua fototessera con una dedica speciale: “08/02/2025, I love you”.

“Noi due stiamo insieme da maggio, quando lei a settembre è entrata nella casa eravamo ancora molto coppia, stavamo proprio insieme. L’anello che le ho regalato? In realtà sono due anelli! Se è vero che uno dei due costava davvero 50.000 euro? Beh oddio è un bell’anello sono due carati e qualcosa, ma non erano 50.000 euro – si legge su Biccy -. Uno dei due anelli era quello di fidanzamento e lei non l’ha tolto. Poi non so se era un segnale, lei lo teneva e ha anche detto che era il suo portafortuna.

L’intervista nella quale ho detto che abbiamo dormito insieme? Sì lei stava da me. Una volta uscita dal Grande Fratello ha dormito da me più che dormito insieme. Se tra noi c’è stata intimità? Dai rispondo in una maniera particolare, come le ho anche chiesto a lei. Le ho chiesto “con Giglio sotto le lenzuola c’è stato niente?”. Lei mi ha detto “assolutissimamente no!”. Così lei mi ha detto. Però poi mi è venuto in mente Giglio che una volta al Grande Fratello ha detto “noi durante la giornata mangiamo, dormiamo e sc****mo”. Quindi chi dice la verità e chi mente? Io su questo piano qui non lo so davvero.

A San Valentino io e Yulia ci siamo visti e io le ho fatto un regalo, le ho fatto le valigie in casa, è venuta le ha prese e se n’è andata a casa sua. Lei poi mi ha anche fatto un regalo, questo braccialetto con i cuoricini, ne ha fatto uno a me e uno l’ha preso per sé stessa. Se la storia con Giglio è tutta una farsa? Bisognerebbe che lei parlasse invece di chiudersi. Ci sarà stato affetto, sono stati chiusi per molto tempo. Un consiglio per Giglio? Scappa! No dai, lo deve sapere lui, è grande”.