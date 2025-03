Sono stati complicati gli ultimi giorni vissuti da Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi tra le mura della Casa del Grande Fratello. La dottoressa romana e l’idraulico toscano hanno vissuto la prima vera e propria crisi, e hanno dovuto fare i conti con alcune discussioni piuttosto accese.

L’ultimo in ordine di tempo si è consumato dopo la 36esima puntata stagionale del reality show condotto da Alfonso Signorini quando, in occasione delle nomination, Mariavittoria ha nominato Chiara Cainelli, accusandola di essere stata la colpevole dell’eliminazione di Mattia Fumagalli, a cui la Minghetti era molto legata. Tuttavia, Chiara ha detto che, secondo lei, la nomination sarebbe dovuta alla gelosia nei confronti di Tommaso.

Al termine della diretta, si è verificato un accesissimo scontro tra Mariavittoria e Tommaso, con la gieffina che ha accusato il fidanzato di non andare mai in suo aiuto durante i momenti di difficoltà. Una lite che ha scatenato una reazione piuttosto forte di Franchi il quale, in preda ad una crisi di pianto, ha spiegato il suo punto di vista alla Minghetti: “Ma sei in grado di ca**o stare con me, volermi bene e ridere? Ma ce la fai o no senza ogni volta avere un broncio così quando mi guardi? Jessica cosa vuol dire che non la tutelo? Smettila, smettila!”.

La lite in questione è andata in onda anche durante il daytime andato in onda nella giornata di ieri, e sono state commentate da Jessica Morlacchi, che ha assistito al litigio tra i due: “Tommaso se la prende troppo sul personale. Se continuano a fare di ogni piccola cosa un dramma, fuori dalla Casa del Gf quanto durano?".

L’idraulico senese è poi sbottato in confessionale contro Mariavittoria: “Lei si deve vergognare di come mi tratta, mi risponde e delle parole che dice. Se una persona del genere mi dice queste cose e non riesce neanche a dirmi in faccia che mi lascia si deve solo vergognare”.