Questa notte, Helena Prestes si è lasciata andare ad un racconto drammatico nella Casa del Grande Fratello, rivelando a Zeudi Di Palma quello che gli è successo in passato.

A quanto pare, l’ex fidanzato della modella brasiliana ha palesato la voglia di avere un figlio, e lei da quel momento ha deciso di mettere da parte un po’ di soldi, dicendo a sua madre che non le avrebbe inviato più denaro ogni mese come faceva da quando si era trasferita in Italia. Tanto è bastato alla donna per interrompere qualsiasi tipo di rapporto con la figlia. A ciò si aggiunge che l’allora compagno di Helena l’ha lasciata.

Il racconto drammatico di Helena Prestes

“Le cose con mia madre sono molto complicate. Lei ha scelto di non starmi più vicino. Appena sono uscita da L’Isola dei Famosi il mio ex compagno voleva un figlio. Lui parlava di un figlio e io non credevo di non essere pronta, inoltre volevo mettere da parte qualcosa. Però lui lo voleva e quindi ho sentito mia madre e le ho detto ‘mamma non posso più mandarti i soldi’. Io ogni mese le mandavo dei soldi e pensando di avere un figlio volevo mettere da parte tutto. Da quel momento lei non mi ha mai voluto parlare. Mi diceva che io mi ero montata la testa e che non le volevo mandare i soldi. Questo è stato il motivo della rottura. Qualche mese dopo il mio ex mi ha lasciata e io sono andata in Brasile, ma mia mamma era sparita, aveva chiuso tutto. Ho chiamato mia zia per chiederle informazioni e di fare da intermediaria, ma nulla. La sorella di mia mamma mi ha detto ‘sta bene ma non vuole parlare con te e non vuole che ti dia il suo nuovo numero di telefono’. Io cercavo almeno di parlarle, ho solo saputo che era viva. Però non mi parla”.